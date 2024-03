Les fourches sont de sortie dans le North London.

Les dirigeants de Tottenham ont annoncé une augmentation de 6 % du prix des abonnements ainsi que la suppression du tarif préférentiel pour les seniors. La goutte de trop pour le groupe de supporters du THFC Flags, qui a annoncé l’annulation du gigantesque tifo prévu à l’occasion du match face à Manchester City (le 20 avril, NDLR) : « Notre groupe s’appuie sur la loyauté de milliers de supporters qui passent leur temps à concevoir, financer et créer ces tifos dans le stade. Aujourd’hui, nous voyons le club exploiter cette loyauté sous prétexte “d’inflation”, alors qu’il est parmi les plus riches du monde. »

After today’s ticket announcement we’ve decided to cancel our planned Tifo vs Manchester City. Full statement below with @ROTS1882 @SpursSongSheet pic.twitter.com/Bc6qmRAipF — THFCFlags (@thfcflags) March 6, 2024

Dans une Premier League dont les tarifs éloignent de plus en plus les classes populaires des stades, les Spurs et leur nouvelle enceinte inaugurée en 2019 ne brillent pas par leur accessibilité : comptez entre £807 et £2025 pour obtenir un abonnement au Tottenham Hotspur Stadium.

La beauté de l’Ange Ball vaut-elle vraiment une telle fortune ?

