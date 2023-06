Voici le nouveau maillot du Barça

Back to basic.

𝐼𝑐𝑖 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑜𝑢𝑣𝑟𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑖𝑒 ♦️ Notre nouveau maillot pour la saison 2023/24 pic.twitter.com/NBJU9OHRyz — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) June 15, 2023

Le FC Barcelone a dévoilé son nouveau maillot domicile, ce jeudi. « Nous réunissons une nouvelle génération d’athlètes, d’artistes et de dirigeants qui sont là pour montrer la voie », précise le message publicitaire, avec une vidéo où Ousmane Dembélé et Jules Koundé sont notamment à l’honneur. Les supporters pourront cette année découvrir un maillot avec cinq bandes – en vague – à l’avant, dont trois de couleur bleue et deux grenat, couleur qui orne également les manches. À noter que cette saison, le club évoluera au stade de Montjuïc en raison de travaux au Camp Nou.

Le nouveau maillot du Barça 2023/24. Nous avons réuni une génération de sportifs, artistes et référents qui sont 𝑖𝑐𝑖 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑜𝑢𝑣𝑟𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑖𝑒. Inspiré des pionnières et pionniers du Barça. ♦️ @nikefootball pic.twitter.com/8UdUdxfGqK — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) June 15, 2023

Le storytelling est bien rôdé : « La première tenue du Club inspirée de l’équipe féminine, avec de larges bandes classiques et les couleurs originales du Barça, mais avec un petit détail : un losange au-dessus de l’écusson, peut-on lire. Ce dernier représente la première équipe féminine de l’histoire à avoir joué un match de football au Camp Nou. […] Le nouveau maillot arbore l’écusson du Barça comme on ne l’a jamais vu sur une tenue du Club, puisqu’il reprend le losange symbolique de 1971, qui apparaissait sur la tenue du premier club de supporteus féminin. Cette histoire commence exactement en 1970, lorsque Inma Cabeceran a rencontre le président du FC Barcelone de l’époque, Agustí Montal i Costa, et lui a proposé la création d’une équipe de football composée de femmes. Ces dernières ont ainsi pu jouer un match de football féminin, sans public, au Camp Nou. Après ce match, l’équipe féminine blaugrana a été intégré à la Penya Femenina Barcelonista. L’écusson de la penya était une combinaison de l’écusson de l’équipe réserve, le Barça Atlètic, et d’un losange. En 2022, cette équipe a été officiellement reconnue. »

Pour la petite histoire, c’est à Hans Gamper, expert-comptable suisse se cachant derrière la création du FCB, que l’on doit ces bandes et les deux couleurs du club, inspirées du FC Bâle où Gamper fut auparavant capitaine. Le Barça a depuis toujours gardé son maillot à bandes, la seule exception ayant eu lieu lors de la saison 2019-2020, pour laquelle Nike avait réalisé une tunique à damier.

Voici donc le maillot que Leo Messi ne portera pas.

