Un Clásico qui sent le soufre.

La tension monte avant la finale de la Copa del Rey entre le Barça et le Real Madrid ce samedi. À quelques heures du coup d’envoi, des fans catalans présents à Séville – où se dispute la finale – ont lancé des chants douteux à l’encontre d’un joueur qu’ils ne portent décidément pas dans leur cœur : Vinícius Júnior. Dans des vidéos filmées en plein centre-ville et diffusées sur les réseaux sociaux, on peut notamment entendre des «Vinícius, va mourir ! » entonnés par des dizaines de supporters.

🗣️ Cánticos de parte de la afición del @FCBarcelona contra @ViniJr en las calles de Sevilla 🗯️ « ¡VINICIUS, MUÉRETE! » ⛔️ Gravísimo e inadmisible en la previa de lo que tendría que ser la fiesta de la #CopaDelRey pic.twitter.com/RoHfh4Ifju — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 26, 2025

De quoi rajouter un filet d’huile sur le feu, alors que la rencontre a déjà été marquée par des polémiques. Ricardo de Burgos Bengoechea, arbitre de la rencontre, s’est exprimé vendredi au sujet des pressions de Real Madrid TV dont il fait l’objet ces derniers jours.

Pas sûr qu’on verra de belles accolades et des maillots échangés au terme de la rencontre.

En direct : Barcelone-Real Madrid (0-0)