Vinícius affirme que c'est le Real qui lui a ordonné de ne pas aller au Ballon d'or

En conférence de presse avant le derby madrilène en huitièmes de Ligue des champions, Vinícius Júnior a fait des révélations sur son absence à la dernière cérémonie du Ballon d’or. Le Brésilien n’avait pas caché sa déception après avoir terminé second du palmarès, derrière le milieu mancunien Rodri, même si une bonne partie du monde du football avait également exprimé son soutien à l’ailier madrilène.

Le Real Madrid derrière tout ça

Alors que certains pensaient que ce boycott était l’initiative de Vinícius, l’ancien joueur de Flamengo a rétabli la vérité ce lundi : « C’est le club qui a décidé de ne pas aller à la cérémonie du Ballon d’or (…) Et je fais toujours ce que le club me dit de faire : ils m’ont demandé de rester à Madrid et c’est ce que j’ai fait », rapporte Mundo Deportivo.

Un joueur seulement obéissant donc, qui n’a influencé personne et surtout qui ne doute pas sur le fait de remporter le prix à l’avenir : « Les gens votent pour ce qu’ils croient. J’ai mes pensées et mes coéquipiers aussi. Bien sûr, quand on est proche de gagner le Ballon d’or, on veut le gagner, mais j’aurai de nombreuses occasions de le faire à nouveau. »

