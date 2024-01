Venez, on fait notre top 10 des défenseurs élégants !

C’est la rentrée ! Tous les mardis à 17h30, Adel et Léo s’attaquent à faire un top 10, en lien avec l’actualité ou non. Cette fois, avec la mort de Franz Beckenbauer, nous voulions lui rendre hommage en dressant notre top 10 des défenseurs les plus élégants ! Pas mal de bêtises et de blasphèmes à venir, alors venez nous rejoindre sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le chat. À tout’ !

<iframe loading="lazy" src="https://player.twitch.tv/?channel=sowhat&parent=www.sofoot.com" width="620" height="378" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe>

Au Napoli, après le beau temps vient la tempête