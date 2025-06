Valence a trouvé 322 millions d’euros pour relancer la construction du Nou Mestalla

Un projet d’envergure.

Dans un communiqué, Valence a annoncé avoir obtenu un financement de 322 millions d’euros pour relancer la construction du Nou Mestalla. Ce financement est l’un des plus importants jamais réalisés par un club de football espagnol, et doit permettre de reprendre les travaux commencés en 2007 et interrompus en 2009 pour des raisons financières.

237 millions à rembourser sur 28 ans

Le nouveau stade, situé à Valence, comptera plus de 70 000 places, et son ouverture est prévue pour 2027. Selon les premières estimations, le Nou Mestalla devrait permettre de tripler les revenus actuellement générés par l’ancien stade, grâce à une capacité d’accueil supérieure, l’expansion des espaces d’hospitalité et la possibilité d’organiser des événements hors football.

COMUNICADO OFICIAL | El @valenciacf culmina con éxito la financiación de 322 millones de euros para el Nou Mestalla, que será uno de los estadios más grandes de Europa — Valencia CF (@valenciacf) June 26, 2025

L’opération se compose de 237 millions d’euros d’obligations à rembourser sur 28 ans, avec un amortissement moyen sur 20 ans, bénéficiant d’une solide note de crédit BBB, et d’un prêt de 85 millions d’euros à rembourser sur cinq ans, garanti par la vente des terrains de l’actuel stade Mestalla.

