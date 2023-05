Une statue de Gallardo fait polémique en Argentine

Très poétique.

River Plate a tenu à rendre hommage à sa manière à Marcelo Gallardo, l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club avec 14 trophées majeurs, qui partira à la fin de la saison. Sur le parvis du stade Monumental de Buenos Aires, une statue en bronze de 8 mètres de haut pour 6,3 tonnes honore l’Argentin mais fait aussi couler beaucoup d’encre au pays pour… la taille de l’entrejambe du technicien.

A giant statue unveiled in Argentina of River Plate legend Marcelo Gallardo has sparked mockery among fans due to one exaggerated feature – an oversized crotch area. The 8 metre tall bronze statue of Gallardo stands outside the club's Monumental Stadium. -BBC pic.twitter.com/wXmFvC833z

