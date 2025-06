Une pétition pour le maintien de John Textor lancée à Saint-Étienne

Comme quoi, tout est une question de perspective.

Pendant que les supporters lyonnais manifestaient devant le Groupama Stadium pour réclamer le départ de John Textor et que l’intéressé annonçait sa volonté de prendre du recul, d’autres affichent leur volonté de voir l’Américain rester à la tête de l’OL. Du côté de Saint-Étienne, plus précisément, où certains supporters ont lancé une pétition pour le maintien à son poste du cow-boy préféré de la Ligue 1. Chez le voisin honni, Textor est désormais considéré avec un brin d’ironie comme un « enfant du Forez ». « John Textor fait un travail formidable : il faut le laisser continuer ! Serrons nous les coudes et encourageons le à ne rien lâcher afin de retrouver les sommets européens ! Vas y John, continue, accélère, tout Rhône Alpes est derrière toi ! », peut-on même lire sur la page d’accueil de la pétition, qui a pour l’heure recueilli une trentaine de signatures. Voilà de quoi redonner un léger sourire aux Stéphanois, qui ne s’imaginaient pas vraiment retrouver la tension d’un derby la saison prochaine en Ligue 2.

On ne le répètera jamais assez : il est important de se mobiliser pour faire bouger les choses dans ce monde de brutes.

