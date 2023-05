Une nouvelle sanction pour la Juventus ?

Tu peux perdre neuf points, mais pas quinze.

Après avoir vue sa pénalité de quinze points – infligée en janvier dernier pour des transferts frauduleux – être levée le 20 avril dernier, la Juventus pourrait désormais perdre neuf unités. Selon La Gazzetta dello Sport, les déboires turinois ne sont effectivement pas terminés et la décision définitive de la Cour de justice concernant ces sanctions doit être rendue décision au terme d’un procès prévu entre le 22 et le 25 mai prochains.

En effet, la Cour doit encore statuer sur les rôles joués par Fabio Paratici (ancien directeur sportif), Andrea Agnelli (ancien président), Pavel Nedvěd (ancien vice-président), Paolo Garimberti (membre du conseil d’administration), Maurizio Arrivabene (ancien administrateur délégué) et Federico Cherubini (actuel directeur sportif). Et si la justice prend la décision de retirer neuf points à la Juventus, le club se retrouverait à la huitième place du championnat, synonyme d’une non qualification pour une coupe européenne.

Le mieux serait tout simplement de gagner la Ligue Europa.

La réponse de Dusan Vlahovic aux cris racistes