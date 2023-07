Une épidémie de gastro oblige l’ASSE à annuler son match

Les Verts liquides.

Les clubs sont de retour sur les terrains, et malheureusement certains se blessent, d’autres tombent malades. C’est le cas du vestiaire de Saint-Étienne qui a été touché par une épidémie de gastro-entérite et a été contraint d’annuler son match amical face à Montpellier, à l’instar du Barça il y a une semaine, qui a dû renoncer à jouer contre la Juve. Ce vendredi, le club de la Loire a annoncé l’annulation de son cinquième et dernier match de préparation contre l’équipe de Ligue 1 et retrouvera les pelouses de Ligue 2 samedi prochain à 15 heures contre Grenoble, à la maison.

ℹ️ En raison d’une épidémie de gastro-entérite touchant l’effectif de Laurent Batlles, 𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲𝗿 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗩𝗲𝗿𝘁𝘀 qui devait se tenir ce samedi contre @MontpellierHSC au domaine de Grammont, 𝗲𝘀𝘁 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗲́. pic.twitter.com/Va3vGeY7v8 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 28, 2023

Ça sent le début de saison de merde.

