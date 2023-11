Une cascade de blessures en Premier League

Mais quel marabout a frappé le championnat anglais ?

Intriguée par le nombre élevé de blessures en Premier League cette saison, la BBC s’est penchée sur le sujet, pour constater une nette augmentation du phénomène. Avec 196 blessures recensées par le site Premier Injuries sur les trois premiers mois de compétition, le total de blessures a augmenté de 15% par rapport aux quatre dernières saisons. Une hausse importante qui a déjà poussé onze joueurs sur la touche à Newcastle, qui décroche la palme. Des problèmes physiques visiblement liés à la charge de travail imposée l’an dernier, et moins à la participation des Magpies en Ligue des champions cette année. En effet, également engagé en Coupe d’Europe, West Ham ne compte par exemple que cinq absences. Fondateur de Premier Injuries, Ben Dinnery précise que sur l’édition 2022-2023, Newcastle était pourtant épargné par les blessures : « Newcastle a été la seule équipe des cinq grands championnats dont neuf joueurs de champ ont pu jouer au moins 75 % des minutes du championnat national la saison dernière, ce qui est inouï. »

Les raisons globales de cette augmentation du nombre de blessures sont floues, mais peuvent aussi s’expliquer par la Coupe du monde disputée en hiver, et qui a pu dérégler les organismes. Avant le mondial qatari, la durée d’absence moyenne sur blessure dans les cinq grands championnats était de 11,35 jours, contre 19,41 dès le mois de janvier suivant la compétition. De nombreuses blessures aux ischio-jambiers, souvent longues, sont aussi observées, avec une augmentation de 96% en Premier League cette saison. Avec l’arrivée du Boxing Day entre décembre et janvier, les choses ne devraient pas s’améliorer, puisque si les équipes auront un minimum de 60 heures de repos entre les matchs, cela ne devrait pas suffire, dans une période où certaines rencontres durent près de 10 minutes supplémentaires en raison du rallongement du temps additionnel. « En matière de récupération et d’optimisation, la récupération nécessaire c’est environ 72 heures, souligne Ben Dinnery. En dessous, c’est un peu inquiétant. »

Heureusement qu’Aurélien Tchouaméni ne joue pas en Premier League et que les joueurs ne haussent pas trop le ton en Angleterre.

