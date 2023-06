Une cagnotte pour sauver l’ASJ Soyaux

Soyaux solidaires.

Monument historique du football féminin, l’ASJ Soyaux appelle à l’aide. Dans une situation financière très délicate, qui lui a valu d’être exclu des championnats nationaux le 20 juin dernier par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le club tente le tout pour le tout et lance une cagnotte sur la plateforme « On participe ». Pour le moment, 185€ ont été collectés, mais il est possible de participer jusqu’au 1er juillet. Le club va faire appel de la décision du gendarme du football français.

💙🤍 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐨𝐧𝐬 𝐥’𝐀𝐒𝐉 𝐒𝐨𝐲𝐚𝐮𝐱 ! Agissons ensemble pour préserver le club de Soyaux, une institution du football féminin ! ▶️ https://t.co/7QERYq6nD1#BleuesetBlanches 🔵⚪️ — ASJ Soyaux Charente (@ASJSoyaux) June 25, 2023

Dans un long message posté sur la plateforme, l’ASJ écrit que « sans intervention immédiate, ce pilier du football féminin sera condamné à l’oubli. Le club de Soyaux incarne l’esprit de l’égalité des chances et de l’autonomisation des femmes dans le sport ». Le message s’adresse aux fans, aux sponsors et à tous ceux qui veulent montrer leur « engagement envers l’égalité des sexes et (leur) détermination à préserver le patrimoine sportif féminin ».

Un investisseur étranger pour redresser tout ça ?

L'ASJ Soyaux va faire appel pour retrouver le championnat national