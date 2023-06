L’ASJ Soyaux va faire appel pour retrouver le championnat national

L’appel du 21 juin.

L’ASJ Soyaux, tout juste reléguée de D1 Arkema, a subi la décision de la DNCG l’excluant de tout championnat national. Mais le club charentais n’a pas dit son dernier mot et a décidé de faire appel pour éviter de se retrouver dans la même ligue que son équipe réserve. En effet, dans un communiqué publié ce mercredi, le club affirme être en possibilité de trouver des solutions. D’un côté, deux investisseurs (un français et un étranger) seraient actuellement intéressés par la reprise du club, et de l’autre, les collectivités territoriales ont été sollicitées pour soutenir le projet. Soyaux affirme également présenter un budget cohérent qui leur permettrait de garder sa place en D2 féminine la saison prochaine.

𝐋'𝐀𝐒𝐉 𝐒𝐨𝐲𝐚𝐮𝐱 𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝟏𝐞̀𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐍𝐂𝐆 #BleuesetBlanches 🔵⚪️ pic.twitter.com/x0D5A6bAxI — ASJ Soyaux Charente (@ASJSoyaux) June 21, 2023

Soyaux réalistes, exigeons l’impossible.

