Une bâche en soutien au peuple palestinien déployée au Vélodrome

À l’image d’Auteuil la saison dernière, le virage nord du Vélodrome a tenu à afficher son soutien au peuple palestinien pendant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC. Une bâche a ainsi été déployée juste avant la reprise de la seconde mi-temps dans la section des MTP.

La bâche déployée à la mi-temps par le groupe MTP avec la banderole "Stop génocide : Libérez le peuple palestinien" pic.twitter.com/Ym3PlfyK8L — Léna Bernard (@lenabedoin) August 23, 2025

« Free Gaza / Stop génocide : Libérez le peuple palestinien ! », a-t-on pu lire sur cette dernière. Plusieurs drapeaux palestiniens ont également été aperçus dans les deux virages du stade tout au long de la partie. Un soutien affiché par les supporters marseillais alors que l’ONU a officiellement déclaré l’état de famine dans la bande de Gaza ce vendredi 22 août, après près de deux ans d’un conflit qui a déjà coûté la vie à plus de 50 000 personnes, dont une très large majorité de civils.

