Un supporter japonais du Wisła Płock fait plus de 9 000 kilomètres pour venir soutenir son club de cœur

Ce dimanche, le Wisła Płock reçoit le tout frais champion de Pologne, le Raków Częstochowa. Avec un unique objectif en tête : prendre ses distances avec le Śląsk Wrocław, premier relégable en Ekstraklasa, et pointant seulement deux unités derrière les Nafciarze. Pour l’occasion, et pour mettre fin à leur inquiétante série de quatre défaites sur les cinq dernières journées, les locaux pourront compter sur le soutien d’un supporter inconditionnel venu tout droit du… Japon !

Good morning😎👋☀️

We were able to arrive in Poland safely. 🛬🇵🇱✨ Right now I am still staying in Warsaw.

I enjoyed a little sightseeing and was impressed by the scale and beauty of each one.😉✨✨✨

I will enjoy today!!💪💪💪 pic.twitter.com/3zVl0MVdGN

— Q太郎#WislaPlock💙🤍💙 (@alexi417) May 20, 2023