Un photographe expulsé de force par la sécurité lors du mariage de Martin Ødegaard

Martin Ødegaard et la danseuse Helene Spilling ont célébré leur union à Oslo, ce samedi 21 juin, après s’être officiellement mariés en novembre dernier et avoir accueilli leur premier enfant en décembre. La cérémonie a réuni des joueurs d’Arsenal, dont Bukayo Saka, Kai Havertz et Leandro Trossard.

Un incident venu gâcher la fête

Selon les informations du Daily Mail, la fête a été marquée par un incident autour d’un photographe. Alors qu’il couvrait l’événement pour le média norvégien Se og Hør, ce dernier a été expulsé manu militari par la sécurité. L’Association des rédacteurs norvégiens a affirmé qu’il « est très grave qu’un photojournaliste soit traité de cette manière dans un lieu public. Nous pensons que l’affaire doit être signalée et nous soutiendrons Se og Hør dans cette démarche. »

Le média norvégien a déclaré réagir « très fermement au fait que les agents de sécurité ont utilisé la force physique contre notre photographe sur le terrain ».

Affaire à suivre.

