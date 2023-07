Un Paris Saint-Germain inquiétant se ramasse face à Osaka

Paris Saint-Germain 2-3 Cerezo Osaka

Buts : Ekitike (16e) et Vitinha (49e) pour le PSG // Croux (22e), Kitano (67e) et Kagawa (79e) pour Osaka

La tournée japonaise vire au cauchemar.

Après après quitté les Saoudiens d’Al-Nassr sur un score vierge ce lundi (0-0), le PSG toujours sans Neymar (et sans Mbappé évidemment) s’est frotté au club local le Cerezo Osaka. Paris a payé cher ses erreurs d »fensives dans ce match face à des Japonais déterminés.

Malgré l’ouverture du score par Hugo Ekitike sur une belle passe de Zaïre-Emery, les Parisiens n’ont pas su conserver leur avantage et la réponse japonaise par le Belge Jordi Croux ne s’est pas fait attendre, après que Danilo et Škriniar se soient emmêlés les pinceaux dans leur communication. Le Cerezo, cinquième de J-League, est en meilleure forme que le PSG et les joueurs le montrent dans les duels. Les Japonais réalisent un pressing intense et constant, bloquant les mouvements parisiens et leur laissant peu d’espaces. Ekitike, Warren Zaïre-Emery et Laywin Kurzawa ont été les plus remuants mais les Parisiens se font bercer par leur propre rythme de jeu.

⌛️ Fin du match à Osaka. Nos Parisiens s'inclinent pour ce second match de préparation au Japon 🆚 @crz_official#PSGCRZ I 2-3 pic.twitter.com/FbP3QXn5wU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 28, 2023

De nombreux changements sont effectués côté japonais au retour de la mi-temps alors que Luis Enrique attend l’heure de jeu pour les grandes manœuvres. Vitinha lui donnera raison, bénéficiant au retour des vestiaires d’un bel appui d’Ekitike, mais il faudra plus pour que l’électrochoc soit réel. Après une occasion ratée de Carlos Soler qui envoie le ballon par-dessus la cage du gardien japonais, Osaka revient au score après un ballon perdu de Lucas Hernandez qui s’est fait chiper la balle par Watanabe qui la remet en centre pour Kitano, qui trompe Gigi Donnarumma. Le Cerezo se permet même de se payer le scalp des champions de France, d’une frappe de Kagawa dans la lucarne, après une intervention musclée d’Arai dans les pieds de Cher N’dour.

La prochaine représentation du cirque PSG est prévue mardi face à l’Inter.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Donnarumma – Marquinhos (Hakimi, 55e), Škriniar, Danilo (Hernandez, 66e), Kurzawa (Nhaga, 52e) – Vitinha (N’dour, 66e), Ugarte (Ruiz, 66e), Zaïre-Emery (Verratti, 66e) – Gharbi, Asensio (Soler, 51e), Ekitike (Lemina, 66e). Entraîneur : Luis Enrique.

Cerezo Osaka (4-4-2) : Han-Been (Shimizu, 46e) – Matsuda (Okuda, 46e), Jonjic (Shindo, 46e), Toriumi (Yamashita, 47e et Maruashi, 89e), Yamanaka (Funaki, 47e) – Croux (Maikuma 47′), Suzuki (Kagawa, 47e), Kida (Ishiwatari, 47e), Capixaba (Arai, 47e) – Uejo (Kitano, 48e), Ceara (Watanabe, 60e). Entraîneur : Akio Kogiku

