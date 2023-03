Un match de D3 néerlandaise interrompu par… un homme en scooter

En Y.

Les spectateurs du match entre Veenhuizen et le Vitesse 63 ne s’attendaient sans doute pas à assister à une telle scène. Cette rencontre de bas de tableau de troisième division néerlandaise a dû être interrompue pour une raison totalement improbable : sorti de nulle part, un homme en scooter est arrivé à toute allure sur la pelouse avant de faire un dérapage et de s’arrêter près du rond central. Interpellé par les joueurs, l’invité surprise a échangé quelques mots sans descendre de son scooter avant de quitter le terrain quelques secondes plus tard.

Man rijdt met scooter voetbalveld op, club betreurt afsteken vuurwerkhttps://t.co/f3TSKK0JQL#rtvdrenthe — RTV Drenthe (@RTVDrenthe) March 20, 2023

Diffusé sur la chaîne locale RTV Drenthe qui retransmettait le match, cet épisode aussi bref que surréaliste a finalement pu être expliqué : voisin du stade où se déroulait la rencontre, l’homme au scooter est venu s’expliquer avec les membres du club local après un tirage de feux d’artifice qui a effrayé ses deux chevaux et les a poussés à s’enfuir. Le club a finalement présenté ses excuses par son président Kees van de Leest, précisant que leur intention « n’a jamais été de mettre les gens en colère », mais plutôt « d’encourager l’équipe face à un adversaire direct dans la lutte pour le maintien ». Une démarche pas suffisante pour l’équipe locale, qui s’est inclinée 4-1 en plus de se mettre à dos le voisinage.

Le football amateur dans toute sa splendeur.

