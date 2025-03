Un maillot de Zidane de la finale contre le Brésil en 1998 va être mis aux enchères

Le genre de maillot qui n’a pas de prix.

Si l’on vous demande quel est le maillot le plus iconique de l’histoire de l’équipe de France, vous serez sûrement plusieurs à répondre celui de la finale de la Coupe du monde 1998, avec en supplément un flocage du numéro 10 Zinédine Zidane.

30 000 euros pour le maillot de Zizou

Frédéric Émile, intendant puis team manager de l’ASSE depuis 27 ans, a eu le temps de bâtir une collection de maillots et d’objets de football impressionnante. Parmi ses nombreux trésors, il détient justement l’un des maillots de Zizou portés lors de la finale 1998 contre le Brésil. Un objet introuvable, ou presque.

Selon L’Équipe, après avoir vu son voisin se faire cambrioler, l’intendant a décidé de se séparer de plus de 150 tuniques à l’occasion d’une vente aux enchères. Celle du maillot du double buteur du légendaire 12 juillet 1998 débutera entre 20 000 et 30 000 euros. D’autres pièces de collection, comme des liquettes de Laurent Blanc, Christian Karembeu, Gianluca Vialli ou même Lothar Matthäus seront présentées. La vente se déroulera à Paris le samedi 15 mars et sera organisée par l’entreprise Millon.

Il ne devrait malheureusement pas y avoir pas la barbe d’Olivier Giroud.

