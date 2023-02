Un logiciel livre ses prédictions pour la course au maintien en Premier League

La technologie plus forte que l’incertitude du football ?

À 16 journées de la fin du championnat, la bataille fait rage dans le bas de tableau de la Premier League. Si Southampton est en retrait à la dernière place (15 points), il n’y a que deux points d’écart entre Bournemouth (19e avec 18 points) et West Ham (16e avec 20 points). Même si la fin de saison est encore loin, certains outils technologiques ont déjà rendu leur verdict concernant les trois équipes qui seront reléguées au printemps. C’est le cas des calculs effectués par fivethirtyeight.com, relayés par le média de Leeds The Yorkshire Post, dont les prédictions voient les trois relégables actuels (Southampton, Bournemouth et Everton) descendre à l’étage inférieur.

Predictions computer forecasts how Premier League survival fight will unfold for Leeds United, Everton, West Ham, Wolves and Nottingham Forest (Yorkshire Post) https://t.co/MDk0PXedk9 — Nottm Forest news (@NottmForestNews) February 14, 2023

Avec seulement un point d’avance sur le 18e à l’heure actuelle, Leeds obtiendrait pourtant un maintien un peu plus large avec une 16e place et cinq points d’avance sur la zone rouge. Des prédictions encourageantes pour les Peacocks, qui sont attendus au tournant sur le terrain. De leur côté, les trois équipes condamnées par l’algorithme tenteront de donner tort à la technologie en sauvant leur peau dans la plus haute division anglaise.

Il est si fort cet outil qu’il pourrait aussi deviner la descente du SCO…