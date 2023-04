Un joueur néerlandais condamné à de la prison pour avoir causé la mort d’un enfant

Un an et demi plus tard.

L’ancien international espoirs néerlandais Rai Vloet (27 ans) a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir provoqué la mort d’un enfant de 4 ans en novembre 2021. Alors sous alcool au moment des faits, il est au volant d’un véhicule roulant à 203 km/h (au lieu des 130 km/h autorisés) et en percute un autre par l’arrière. Seuls les parents et la sœur du garçon ont survécu à l’accident. L’information étant rapportée par RTL Nieuws, il est aussi indiqué qu’il ne sera pas tout de suite incarcéré puisqu’il a la possibilité de faire appel. Son permis de conduire lui est de plus retiré pour une durée de 4 ans.

Actuellement sous contrat avec Oural Iekaterinbourg, club de première division russe, celui qui évolue au poste d’attaquant est notamment passé par le PSV Eindhoven lors de la saison 2014-2015. Il connaîtra par la suite la Suisse, l’Italie, la Belgique et le Kazakhstan avant d’arriver en Russie cette saison. Il a par ailleurs remporté l’Euro U17 avec sa nation en 2012.

Une mauvaise parenthèse pour le football oranje.