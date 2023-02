Un jeune joueur de l’OM harcelé et obligé de s’excuser après avoir liké un post de Mbappé

La joie des réseaux sociaux.

Sale soirée pour l’Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome, balayés par le PSG trois buts à zéro, la défaite a frustré pas mal de supporters olympiens. Une frustration qui s’est déchaînée sur les réseaux sociaux et en particulier sur Enzo Sternal, jeune joueur du centre de formation marseillais, âgé de 15 ans et qui a eu le malheur de liker un post de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux.

Enzo a été obligé de s’excuser via une story Instagram à la suite du déchaînement de haine et de menaces engendré par cette action. Il va sans dire que s’en prendre à un ado qui like un post de, certainement, son joueur préféré reste déplorable en 2023, surtout lorsque le gamin en question est aussi jeune et n’est pas né dans la région.

Clubisme quand tu nous tiens…