Un footballeur tunisien tente de s’immoler après avoir été accusé de terrorisme

Attention, images fortes.

Ce lundi, le footballeur tunisiens Nizar Issaoui a tenté de se donner la mort par le feu devant le poste de police de Haffouz après avoir été accusé de terrorisme. Cette triste affaire a débuté, comme le rapporte le quotidien tunisien Al Chourouk, par une plainte déposée par le joueur de 35 ans contre un marchand de fruits qui pratiquaient des prix au-dessus de ceux du marché (10 dinars le kilo de bananes soit 2,99 euros, contre 5 dinars selon les standards gouvernementaux). Cette démarche se serait retournée contre lui. Dans une vidéo publiée sur Facebook par Issaoui lui-même, l’attaquant actuellement sans club clame son innocence et sa colère avait de s’immoler. L’assistance a pu lui porter secours et il serait actuellement dans un état stable, malgré de graves brûlures.

Warning ⚠️ graphic footage 🚫 Tunisian Ex-footballer Nizar Issaoui set himself on fire outside a police station in Haffouz, Kairouane when he found himself with terrorism charges after a dispute with a fruit seller. He suffered severe burns but is stable#Tunisia pic.twitter.com/5V7LorL9St

— Souhail Khmira (@SKhmira) April 10, 2023