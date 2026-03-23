Un défenseur de moins pour le Brésil avant d’affronter la France
L’infirmerie en surchauffe. Arsenal, finaliste malheureux ce dimanche face à l’impérial Manchester City en League Cup (2-0), voit ses absences s’accumuler. Comme son coéquipier William Saliba, Gabriel Magalhães est forfait à son tour. Le Brésilien ne rejoindra pas la sélection en raison d’une douleur au genou. Le défenseur des Gunners est devenu indispensable dans la rotation d’Arteta, peut-être trop, puisque l’ancien Lillois a dû tirer sur la corde cette saison.
O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, está fora dos amistosos contra França e Croácia. Após o jogo nesse domingo (22) contra o Manchester City, pela final da Copa da Liga Inglesa, o atleta se queixou de dores no joelho direito. Exames de imagem constataram que Gabriel… pic.twitter.com/huJKpbych4— brasil (@CBF_Futebol) March 23, 2026
Une défense affaiblie
Avec le forfait d’Alex Sandro, déjà remplacé ce lundi matin par le jeune latéral gauche Kaiki, les options défensives vont clairement se tarir. Mais qu’importe, Carlos Ancelotti a décidé de ne pas trouver de suppléant à Gabriel, à quelques jours du match entre la France et le Brésil.
Au pire, Neymar doit être chaud pour jouer en 4.Carlo Ancelotti est tout content de jouer contre la France et contre la Croatie
