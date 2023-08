Un criminel recherché depuis 11 ans retrouvé à cause de sa passion pour le Napoli

Si c’est un vrai tifoso, il dira que ça valait le coup.

Cela faisait plus d’une décennie que la police attendait qu’il fasse un faux-pas. Et ce jour est arrivé grâce au Napoli. Les forces de l’ordre ont annoncé ce samedi avoir arrêté Vincenzo La Porta, 60 ans, du clan Contini, considéré comme proche de la fameuse Camorra, une mafia napolitaine. Comment ? « Ce qui l’a trahi, c’est sa passion du football et de Naples », a précisé la police. Le criminel, condamné par contumace à 14 ans de prison en 2012 pour son rôle dans un groupe spécialisé en évasion fiscale et fraude, a été vu en train de célébrer le premier Scudetto du Napoli en 33 ans.

Latitante da 11 anni, viene fotografato mentre festeggia a Corfù lo scudetto del Napoli: arrestato Vincenzo La Porta del clan Contini – Il Fatto Quotidiano https://t.co/lWoCTTqfHT pic.twitter.com/y5kPbrfabD — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) August 5, 2023

Mais ce n’est pas en Campanie que La Porta a été observé, mais bien dans un restaurant sur l’île de Corfou, en Grèce. Brandissant une écharpe aux couleurs des Partenopei, il a tout de suite été identifié par la police italienne, malgré la casquette de baseball vissée sur son crâne. Les policiers grecs, sollicités par leurs homologues italiens, ont pu l’arrêter vendredi, alors qu’il était sur son scooter. L’ex-fugitif attend désormais d’être extradé vers son pays d’origine.

D’ici qu’il sorte de taule, Rudi Garcia aura peut-être gagné la Ligue des champions avec Naples.

