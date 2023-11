Un clash entre Messi et Scaloni ?

Il n’y a pas assez de place pour deux Lionel dans cette équipe.

En battant le Brésil il y a une semaine au Maracanã (0-1), l’Argentine s’était rattrapée de la défaite face à l’Uruguay et avait terminée cette ultime trêve internationale de 2023 sur une bonne note. Mais la satisfaction avait rapidement laissé place à l’incompréhension. La faute aux déclarations de Lionel Scaloni, le sélectionneur, qui avait ouvert la porte à un départ. Une envie qu’il n’avait visiblement pas partagée à ses joueurs, qui l’ont appris dans la presse. Pas même à Leo Messi, qui serait allé en parler avec son coach dans la foulée. Selon la radio argentine TN, la Pulga aurait coupé court à la discussion, passablement énervé.

« La conversation avec Scaloni a duré 32 secondes. Oui, 32 secondes », a même affirmé Jorge Rial, l’animateur de l’émission, et chronométreur à ses heures perdues. « Ces joueurs nous ont beaucoup donné et je dois beaucoup réfléchir à ce que je vais faire. Ce n’est pas un adieu, mais la barre est très haute, et c’est compliqué de continuer, et de continuer à gagner. Je dois réfléchir », avait balancé celui qui a mené l’Albiceleste vers sa troisième étoile. Présent en zone mixte au même moment, Nicolás Otamendi avait déjà fait part de son incompréhension : « Il ne nous a pas parlé parce que beaucoup d’entre nous n’étaient pas dans les vestiaires et que nous n’étions pas tous ensemble ».

Messi va peut-être pousser pour prendre Galtier.

