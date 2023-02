Un chiffre d’affaires monstre pour la FIFA

Money, money, money.

La FIFA vient de clôturer son bilan pour la période 2019-2022 et malgré la pandémie de Covid-19 et l’inflation liée à la guerre en Ukraine, l’organisme du football international a réalisé de jolis bénéfices. Dans son rapport annuel, l’instance indique ainsi avoir engrangé un chiffre d’affaires record, estimé à 5,6 milliards de dollars (environ 5,2 milliards d’euros). Des sommes engendrées, entre autres, par l’organisation de la Coupe arabe 2021 et de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Et l’ambition ne s’arrête pas là, puisqu’avec l’ouverture du nouveau cycle (2023-2026), la bande d’Infantino espère monter à 10 milliards de dollars (près de 9,3 milliards d’euros). Le rapport revient également sur les investissements réalisés par la FIFA, et ses différents projets de développement mondiaux mis en place depuis 2016.

Quid de l’investissement en faveur des droits humains ?