Un arbitre demande 25 000 euros d’indemnité après s’être pris de la bière dans la figure

Winter is coming.

En avril 2023, alors qu’il rentrait tranquillement aux vestiaires après avoir sifflé la mi-temps de la rencontre de troisième division allemande entre Zwickau et le Rot-Weiss-Essen, Nicolas Winter a reçu de la bière en plein visage, de la part d’un supporter local furieux d’une décision prise par le jeune arbitre quelques minutes plus tôt. L’arbitre avait alors refusé de reprendre la rencontre, y mettant même un terme, sans s’entretenir au préalable avec les responsables des deux clubs.

Près d’un an et demi après, l’événement reste toujours un traumatisme pour l’homme de 32 ans, qui a réclamé une indemnité de souffrance d’au moins 25 000 euros auprès du tribunal de Zwickau. « La protection de la vie et de l’intégrité physique est primordiale. Et personne n’a à jeter un gobelet sur quelqu’un », avait souligné Franck Fisher, porte-parole du conseil d’administration de Zwickau à l’époque de l’incident. L’arbitre allemand déplore aussi s’être senti sali après cet événement.

Unfassbar wie wir Schiris behandelt werden. Spielabbruch alternativlos. Alles Gute Nicolas Winter. Bin sprachlos! Hoffentlich wird dieser Fan mit voller Härte bestraft. Denkt man nicht nach was das mit einem Menschen macht ?! pic.twitter.com/OOt4oB05MH — Patrick Ittrich (@patrick_ittrich) April 23, 2023

Entre la bière et les arbitres allemands, l’histoire ne date pas d’hier.