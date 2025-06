Un ancien international belge condamné pour voyeurisme et agressions sexuelles

L’ancien international belge Eddy Snelders a été reconnu coupable d’agression sexuelle, d’exhibitionnisme et de voyeurisme sur sa voisine et sa belle-fille, alors mineure en 2023. Le tribunal correctionnel d’Anvers a rendu un jugement sans équivoque ce lundi, en condamnant l’ancien joueur des Diables rouges à une peine de cinq ans de prison, dont 42 mois avec sursis, et dix ans de mise à disposition du tribunal.

Il a commencé une thérapie

Ancien joueur du Royal Antwerp, l’homme comptant une seule sélection avec l’équipe nationale belge s’était reconverti en présentateur et commentateur sportif après sa carrière. Il était également accusé d’agression sur sa femme de ménage et de possession d’images de violences sexuelles sur mineurs, mais l’homme de 66 ans a été acquitté pour cette affaire.

D’après plusieurs médias belges, l’ancien entraîneur adjoint de la Belgique (2002-2006) devra néanmoins verser des dommages et intérêts substantiels à ses victimes. Ce jugement entraîne l’interruption de la thérapie qu’il suivait depuis plus d’un an, mais qu’il poursuivra après sa peine, selon son avocate. « Cela a toujours été l’objectif. Il a entrepris cette thérapie de manière volontaire, et il va la continuer », a-t-elle indiqué.

