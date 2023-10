Youth League : Troisième victoire en trois matchs pour Lens

On ne les arrête plus.

Déjà vainqueurs sur la pelouse de Séville (0-1) puis contre Arsenal (1-0) lors des deux premières rencontres de Youth League, les jeunes du RC Lens ont empoché leur troisième victoire de rang dans la compétition, en disposant du PSV à la Gaillette (2-1) mardi après-midi. Un match à oublier pour les Néerlandais, qui ont en plus récolté deux cartons rouges dans les dix dernières minutes (Emmanuel van de Blaak et Eus Waayers), concédant le but de la victoire à la 86e minute, après l’égalisation de Tai Abed (30e). Le Racing conservera quoi qu’il arrive la tête du groupe A, avec ses neuf points.

Privés de ballon une bonne partie du match (seulement 38% de possession), les Nordistes ont su piquer lorsqu’il le fallait, en début et en fin de match, tout en se montrant dangereux par ailleurs en touchant la barre par l’intermédiaire d’Ismaëlo Ganiou. Les héros lensois du jour se nomment Ayanda Sishuba (7e) et Anthony Bermont (85e), alors qu’une belle foule était présente en bord de pelouse pour suivre les exploits des jeunes du cru.

Le meilleur exemple pour les grands ce soir.

Ismaelo GANIOU of Lens celebrates during the UEFA Youth League Group B football match between Racing Club de Lens and Philips Sport Vereniging at Stade Daniel Leclercq on October 24, 2023 in Avion, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

