Kévin N'Doram a dirigé l’entraînement d'une équipe LGBT

Sanctionné d’un match de suspension avec sursis pour des propos homophobes à la mi-temps d’un match face à Marseille (« On joue comme des tapettes ») au micro de Prime Video en août dernier, le Messin Kévin N’Doram s’était aussi engagé à réaliser une « action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football auprès d’une association experte qui travaille sur ce thème aux côtés de la LFP tout au long de la saison en direction des clubs et des supporters ». C’est désormais chose faite, puisque N’Doram s’est rendu mardi soir à l’entraînement du PanamBoyz & Girlz United, un club de foot 100% inclusif, luttant contre l’homophobie, et à l’initiative des maillots arc-en-ciel portés en Ligue 1 lors des journées de lutte contre l’homophobie.

Hier soir, nous avons longuement échangé avec Kevin N’Doram sur ses propos homophobes du 18 août dernier pour lesquels nous avions souhaité une sanction intelligente : il est donc venu spécialement de Metz rencontrer nos adhérent.e.s & diriger l’entraînement de nos boyz ⤵️ ✊⚽️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/HTYB05748x — PanamBoyz & Girlz United (@PanamboyzUtd) November 15, 2023

Le journal L’Équipe a suivi le milieu de terrain dans cette démarche, au cours d’une journée où il s’est mué en entraîneur, s’improvisant aussi préparateur physique. Le fils de Japhet a pu s’entretenir avec les adhérents et s’exprimer sur ce fâcheux épisode : « Je suis content d’être ici pour réparer mon erreur. Ce type d’action peut aider, a-t-il déclaré. C’est une fierté de montrer que je veux changer les choses. » Surtout, il a souligné qu’il apporterait fièrement son soutien à cette cause lors de la prochaine journée de lutte : « Je considérerais un gay comme un équipier lambda. Si j’entendais quelqu’un dire des insultes homophobes, je lui ferais remarquer, a-t-il précisé. D’ailleurs, vous pouvez compter sur moi pour porter le maillot arc-en-ciel. »

Sa démarche l’honore.

