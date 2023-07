Toulouse pioche en MLS

Tiens, le Téfécé version « Ligue 1 data » ne sait pas que vendre.

Toulouse a levé la voile sur sa troisième recrue de l’été, après les arrivées discrètes de César Gelabart (libre) et Ibrahim Cissoko (NEC Nimègue). Il s’agit de l’international vénézuélien Cristian Cásseres Jr (23 ans), qui débarque tout droit de MLS, avec à la clé un contrat de quatre ans.

Transféré du côté de Big Apple en 2018, le milieu offensif des New York Red Bulls est un élément incontournable depuis deux saisons et demi, mais n’aura coûté qu’un million d’euros au board haut-garonnais. Avec un but et une passe décisive en 17 matchs, il est toutefois en dessous de ses standards habituels cette année.

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule.

Une bonne nouvelle pour Toulouse