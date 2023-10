Toulouse en grande réussite avec ses poteaux

Leur meilleur poto.

Sauvé trois fois par le poteau gauche de Guillaume Restes en première période face à Reims, Toulouse jouit d’une incroyable réussite depuis le début de saison. En neuf journées, le jeune portier international espoirs a ainsi vu ses montants vibrer à dix reprises, de loin le total le plus haut de Ligue 1, dont au moins deux fois lors de quatre matchs (Lens, Marseille, Brest et donc Reims). « J’espère que ça va continuer longtemps comme ça ! », s’est exclamé l’entraîneur des Violets, Carles Martinez Novell, après le nul face aux Champenois.

Une situation qui a moins fait sourire son homologue Will Still : « Ils ont peut-être mis un sort sur ce poteau. J’irai le démonter avant de partir. » Depuis début 2023, le Téfécé est même largement en tête du classement des équipes ayant subi le plus de poteaux au sein des cinq grands championnats avec 25 montants salvateurs, loin devant les 19 de Bochum, deuxième. Preuve que la réussite accompagnait également Maxime Dupé la saison dernière.

C’est comptabilisé dans les tableurs statistiques ça ?

