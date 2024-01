Tottenham sécurise Pape Matar Sarr pour un bon moment

Ange a besoin de son Pape.

Ce mardi, Tottenham a annoncé la prolongation de Pape Matar Sarr, désormais lié au club londonien jusqu’en 2030. « Son style tout en action et sa capacité à couvrir le terrain ont vraiment attiré l’attention de la nouvelle équipe d’Ange Postecoglou », ont précisé les Spurs dans leur communiqué, alors que l’ancien Messin s’est vraiment imposé cette saison (2 buts, 2 passes décisives en 19 matchs).

C’est une fin/début d’année forte en émotion pour le diamant londonien. Quelques minutes après avoir ouvert le score face à Bournemouth le 31 janvier, le milieu de Tottenham, blessé, avait dû quitter prématurément ses coéquipiers. Le Sénégalais était même sorti en larmes, sa participation la CAN étant compromise. Le soir même, il s’était voulu rassurant sur X : « Plus de peur que de mal, on se voit à la CAN ! »

D’ici 2030, Tottenham aura peut-être gagné un titre grâce à lui.

