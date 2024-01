Tottenham envoie un gros chèque pour une pépite roumaine

Un bon Radu, ça réchauffe !

Véritable révélation de cette saison de Serie A, Radu Drăgușin ne manquait pas de prétendants. Courtisé par l’AC Milan, le défenseur quitte finalement le Genoa pour Tottenham, comme officialisé par les Spurs ce jeudi. Le Roumain, qui fêtera ses 22 ans début février, rejoint Londres contre un chèque de 30 millions d’euros, et a signé jusqu’en 2030. De quoi voir venir pour celui qui portera le numéro 6.

Radu has arrived 🤍

We are delighted to announce the signing of Radu Dragusin from Serie A side Genoa, subject to international clearance and a work permit ✍️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024