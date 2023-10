Tonali présent contre Wolverhampton ?

Tic-tac, tic-tac…

Interrogé en conférence de presse à la veille du déplacement de Newcastle chez les Wolves, Eddie Howe a laissé entendre que Sandro Tonali, pourtant sous le coup d’une suspension pour paris illégaux, pourrait jouer la rencontre. L’entraîneur anglais a déclaré qu’ils « n’ont pas encore eu la confirmation officielle, en tant que club » de la suspension du milieu italien pour dix mois. Pour Howe, Tonali a donc « de grandes chances » de pouvoir tenir sa place au milieu face à Wolverhampton.

Eddie Howe confirms Sandro Tonali could be available for Newcastle against Wolves as ban yet to be fully ratified. 🚨 pic.twitter.com/Hzb3xBp9As

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 27, 2023