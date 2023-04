Thomas Tuchel : « Je suis le premier avocat de Sadio Mané »

Le linge sale a été lavé en famille.

Thomas Tuchel était présent en conférence de presse, à la veille du match du Bayern Munich face à Hoffenheim ce samedi. Il est par ailleurs revenu sur l’affrontement entre Sadio Mané et Leroy Sané survenu après la défaite à Manchester City mardi dernier.

L’entraîneur allemand a notamment raconté la semaine vécue avec la gestion de ce conflit où Mané aurait asséné un coup au visage de Leroy Sané. « Je n’ai pas assisté à l’incident, a d’abord affirmé Tuchel. J’ai immédiatement parlé à toutes les personnes concernées dans la soirée et le mercredi. C’était nécessaire, car l’incident était flagrant. Il était important pour moi que nous clarifions les choses […]. La manière dont les joueurs ont géré la situation a eu un effet purificateur. Nous avons eu une ambiance positive et pleine d’énergie aujourd’hui et hier. […] Nous avons mis les choses au clair. Je suis le premier avocat et le premier défenseur de Sadio, je ne le connais que comme un professionnel de haut niveau. »

L’ancien coach de Chelsea a ensuite évoqué l’attitude du Sénégalais que le club a sanctionné d’une amende en plus de ne pas le convoquer pour le match de ce week-end : « Il s’est excusé sérieusement et il était important pour moi qu’il reste avec nous à l’entraînement. […] Tout le monde fait des erreurs, même un modèle. Il s’est excusé de manière exemplaire et la perfection n’existe pas. »

Allez, un gros câlin et on passe à autre chose.

