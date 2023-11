Thijs Dallinga sélectionné pour la première fois avec les Pays-Bas

Juste récompense.

Buteur lors de la victoire historique de Toulouse face à Liverpool en Ligue Europa jeudi (3-2), Thijs Dallinga a été sélectionné avec les Pays-Bas pour la première fois. D’abord absent de la liste de Ronald Koeman, le buteur toulousain a été appelé en renfort à la suite des forfaits de Steven Bergwijn et Brian Brobbey. Après un début de saison manqué, celui qui rejoint l’équipe première des Oranje est récompensé après s’être montré bien plus adroit lors de ses dernières semaines : quatre buts lors des six derniers matchs de Ligue 1, dont ce week-end face à Lille, et trois pions en quatre rencontres de Ligue Europa.

𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗻𝗲𝘄𝘀. 🟠⁰ Thijs Dallinga joins Oranje's training camp tomorrow. Both Steven Bergwijn and Brian Brobbey are not match-fit and will return to their club.#NothingLikeOranje #NEDIRL #GIBNED — OnsOranje (@OnsOranje) November 13, 2023

Cette sélection est un beau cadeau pour le joueur de 23 ans, qui avait déjà connu sept piges avec les Espoirs, avec lesquels il a disputé l’Euro l’été dernier, mais qui n’avait pas été convoqué lors des deux précédents rassemblements des U21 néerlandais. Les hommes de Ronald Koeman, deuxièmes ex aequo avec la Grèce dans le groupe B des éliminatoires pour l’Euro 2024, affronteront l’Irlande samedi, avant de se déplacer à Gibraltar le mardi 21 novembre pour la dernière journée.

L’avenir lui appartient.

Les Pays-Bas sautent la Grèce sur la ligne