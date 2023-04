Theo Hernandez victime de menaces

Si vous ne saviez pas qui supporter ce mercredi dans le Naples-Milan, cela pourrait vous aider.

Theo Hernandez a partagé, le 7 avril dernier sur ses réseaux sociaux, des photos de son fils qui fêtait ce jour- là son premier anniversaire. Mais l’international français (quatorze sélections) ne s’attendait sans doute pas à recevoir, dix jours après, une pluie de commentaires haineux de la part de certains supporters napolitains. Alors que l’AC Milan se déplace au Stadio Diego Maradona de Naples ce mercredi, pour le match retour du quart de final de Ligue des champions (victoire 1-0 des Rossoneri à l’aller), la tentative de déstabilisation à pris la forme d’insultes honteuses : « Espérons qu’il ne devienne pas un crétin comme toi », « toi et ta chose êtes deux idiots », « ton fils doit mourir »…

Face à cela, des supporters milanais ont apporté leur soutien à leur défenseur. « Malheureusement les réseaux sociaux sont un outil où tout le monde pense pouvoir dire ce qu’il veut … tristes sont ces personnes qui en profitent pour essayer de nous perturber psychologiquement », a ainsi communiqué son coéquipier Rafael Leão.

Infelizmente as redes sociais são um instrumento onde toda gente pensa que pode dizer o que quiser .. triste são essas pessoas que aproveitam o facto disso para tentar mexer com o nosso psicológico . No passa nada irmão Deus é com a tua família sempre 🙏🏾@TheoHernandez ❤️🖤

— Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 16, 2023