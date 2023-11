Terry Venables, ancien sélectionneur de l’Angleterre, est décédé

L’Angleterre est en deuil.

Une triste nouvelle est tombée ce dimanche de l’autre côté de la Manche : Terry Venables, ancien milieu de terrain anglais des années 1960, ensuite reconverti entraîneur et sélectionneur, s’en est allé à l’âge de 80 ans des suites d’une longue maladie. Son CV était long comme le bras, et sa belle carrière de technicien l’a fait devenir un personnage important du paysage footballistique anglais. Après des passages fructueux sur les bancs de Crystal Palace et de QPR, Venables avait eu la grande opportunité d’aller entraîner le FC Barcelone, où il est devenu champion d’Espagne en 1985 puis finaliste de la Ligue des champions en 1986, laissant une belle empreinte derrière lui.

We are deeply saddened to learn of the passing of Terry Venables at the age of 80.

Having won two senior caps as a player, Terry went onto manage the #ThreeLions between 1994 and 1996 – proudly leading us to the semi-finals of Euro 96.

Our thoughts and condolences are with… pic.twitter.com/e1zzUpCZCn

— England (@England) November 26, 2023