Stuttgart se heurte à Cologne, Gladbach étrille Bochum

Sans Deniz Ündav (mais avec Serhou Guirassy), le VfB Stuttgart, troisième, n’a pas su faire mieux qu’un nul contre l’actuel barragiste du FC Cologne (1-1).

Le seul but des Souabes est à mettre à l’actif de l’international espoirs français Enzo Millot, idéalement placé pour reprendre la passe en retrait de Chris Führich. Dans la course à l’Europe et au sixième strapontin, le Werder Brême a perdu deux points contre la lanterne rouge, Darmstadt, dans un match équilibré (1-1). Pour l’Union Berlin, malgré un regain de forme récent, les exploits de la saison passée sont loin : les hommes de Nenad Bjelica ont galéré contre la surprenante formation d’Heidenheim (2-2) malgré des buts de Robin Gosens et Andras Schäfer juste avant la pause, et restent englués à une anonyme douzième position.

Engagé dans une nouvelle saison morose, le Borussia Mönchengladbach a fait danser la valse à l’arrière-garde du VfL Bochum (5-2). L’ancien Toulousain Nathan Ngoumou a lancé les hostilités, Julian Weigl lui a ensuite emboîté le pas depuis le point de penalty. Dans le dernier quart d’heure, deux coups de casque de Rocco Reitz (visé par un centre surpuissant de Ngoumou) puis Jordan Pefok (anciennement Siebatcheu) ont alourdi la marque en dépit du réveil des visiteurs. Profitant de la passivité affolante de l’Unabsteigbaren, Franck Honorat a mis fin au spectacle.

Les Poulains passent onzièmes devant leurs adversaires du jour, treizièmes, à la différence de buts.

Tous les résultats :

Stuttgart 1-1 Cologne

Buts : Millot (53e) pour les Schwaben // Martel (62e) pour les Geißböcke

Werder Brême 1-1 Darmstadt

Buts : Zimmermann CSC (8e) pour les Werderaner // Justvan (33e) pour les Lilien

Union Berlin 2-2 Heidenheim

Buts : Gosens (44e) et Schäfer (45e+2) pour les Eisernen // Dovedan (3e) et Beste (71e) pour le FCH

Borussia Mönchengladbach 5-2 Bochum

Buts : Ngoumou (29e), Weigl (35e SP), Reitz (72e), Pefok (78e) et Honorat (90e+6) pour les Fohlen // P. Hofmann (75e) et K. Schlotterbeck (88e) pour l’Unabsteigbaren