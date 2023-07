Strasbourg valide son passage devant la DNCG sans encombre

Après le rachat du RC Strasbourg par Todd Boehly, propriétaire de Chelsea, le club devait passer devant la DNCG pour statuer sur l’état de ses finances. Visiblement, rien à déclarer, puisque le gendarme financier a validé cette gestion et n’a pris aucune mesure à l’encontre de RCSA. Lors de l’achat, le nouveau propriétaire américain avait déclaré vouloir apporter « des capitaux qui permettront d’investir dans les équipes premières masculine et féminine, dans l’Académie et dans l’ensemble du club. Il prévoit également de donner au Racing l’accès à de larges ressources et à des possibilités de collaboration. »

D’après les informations de L’Équipe, l’arrivée de Todd Boehly va s’accompagner de quelques dépenses sur le marché des transferts. Strasbourg possède une enveloppe de 25 millions d’euros minimum pour recruter, sachant que ce montant peut augmenter en fonction des ventes. Abakar Sylla, défenseur central ivoirien de 20 ans, est arrivé en Alsace, ce samedi, en provenance du Club Bruges pour la modique somme de 20 millions d’euros, bonus compris.

Strasbourg enrôle Abakar Sylla