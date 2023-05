Lifting complet pour un stade de Ligue 1

Un stade rempli de strass ?

Le stade de la Meinau va faire peau neuve. C’est le Racing Club de Strasbourg lui-même qui l’a annoncé ce matin en conférence de presse en présentant les travaux de restructuration et d’extension de son enceinte. Cette action débutant dès le mois de juin et qui devrait durer trois ans vise à gratter 5 000 places supplémentaires. Ainsi, de 27 000 places, le stade de la Meinau passera à plus de 32 000. Toutes les tribunes seront rénovées et une « fan zone unique en France » est inclue dans le projet comme l’a déclaré Marc Keller.

Si les joueurs de Racing continueront de jouer dans leur antre pendant les travaux, la capacité de cette dernière sera réduite mais ne passera pas en dessous de la barre des 19 000 places disponibles. Construit en 1914, le stade de la Meinau n’a pas connu de rénovation depuis 1984.

