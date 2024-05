Sport Définition à l’adidas Arena : le premier grand rassemblement consacré à l’économie du sport !

Qu’est-ce qu’on entend exactement par « économie du sport » ? Pour répondre à cette question, Les Meneurs de Bpifrance organise un grand rassemblement à l’adidas Arena de Paris le 5 juin prochain. L’objectif : « structurer et définir l’économie du sport de demain » d’après les organisateurs.

Tout au long de la journée, Les Meneurs de Bpifrance proposera ainsi des ateliers, des rencontres et des conférences, pour réfléchir, discuter et débattre du sport business.

Voici le programme :

– Podium : Découvrez tout au long de la journée des prises de parole de personnalités inspirantes de l’écosystème du sport business.

– Les Tribunes : Conférences thématisées autour de 12 verticales majeures de l’économie du sport en France incarnées par les décideurs du marché.

– Les Arenas : Ateliers de réflexion animés par des experts autour d’enjeux d’avenir du sport business.

– Plateau Média : Un plateau média dynamique avec des formats et des acteurs éclectiques pour mettre en lumière le sport business sous toutes ses formes.

– Espace Innovation : Explorez les tendances de l’innovation sportive dans un parcours immersif.

– Espace esport : Sport Définition accueille les phases finales de Bpifrance e-sport Challenge, le premier tournoi étudiants d’e-sport organisé pour Bpifrance.io.

– La sortie d’une étude explicative de l’économie du sport en France, construite avec EY et HEC, et rédigée avec plus de 100 décideurs de l’économie du sport sera révélée à cette occasion.

On se croise là-bas mercredi prochain ?

<iframe loading="lazy" title="Sport Définition, le 5 juin à l'Adidas Arena" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/vgRIqFs1Os8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

