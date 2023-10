Sonia Bompastor sur l’affluence dans le football féminin : « On a encore un travail à faire »

Les termes.

Après le choc de la D1 Arkema dimanche, remporté par les Fenottes grâce à un but d’Eugénie Le Sommer, Sonia Bompastor, l’entraîneuse de l’Olympique Lyonnais, a tenu à revenir sur l’affluence dans le football féminin. Cette soirée encourageante, avec la présence de près de 16 000 spectateurs, dont celle des ultras parisiens, a ravi l’ancienne internationale française, qui reste tout de même lucide sur le chemin qu’il reste à faire.

Sonia Bompastor sur les affluences de la D1 Arkema : "Il y a une prise de conscience à la fois de la fédération et des clubs pour faire en sorte d'améliorer cette situation. On ne peut pas se satisfaire du nombre de spectateurs qui viennent assister aux rencontres de D1 Arkema." — Anna Carreau (@annacarreau) October 2, 2023

« Les joueuses aiment et nous le staff aussi. Forcément, si on compare à l’Angleterre, on le sait, on a un temps de retard. Le souci est un petit peu plus profond culturellement. En Espagne, notamment à Barcelone, mais aussi en Angleterre, on a des fans qui sont fans du club dans son ensemble, pointe l’entraîneuse de l’OL. Peu importe l’équipe qui joue, équipe féminine, équipe de jeunes, ils se déplacent, vont dans les stades, Peut-être qu’en France, sur l’aspect culturel, on a encore un travail à faire là-dessus. Je n’ai pas la solution. On en a déjà parlé avec les dirigeants de la fédération. »

