Solidarité et partage, Kylian Mbappé dévoile les clés de son succès

Le gendre idéal.

Depuis ses débuts professionnels et son explosion au plus haut niveau en 2016 (déjà), Kylian Mbappé traîne avec lui un vent de fraîcheur dont le grand public ne se lasse pas – au contraire des supporters du Real Madrid qui ne cessent de l’attendre chaque été. Pour Brut, le Kyks a enfilé son costume d’enfant modèle pour rappeler les clés de son succès. « Je suis arrivé ici parce qu’on m’a aidé. Et je pense que c’est normal lorsque tu as réussi d’aider à ton tour », a-t-il théorisé en marge d’un événement sponsorisé visant à accompagner des jeunes issus de milieux défavorisés qui ont besoin de lunettes correctrices et solaires. « J’étais peut-être en avance sur le terrain, mais en dehors j’étais un jeune homme normal, rappelle-t-il. Il y a des gens qui m’ont tendu la main, je les remercie pour cela, et c’est pour ça que j’ai envie de faire de même maintenant. »

Un jeune homme normal, vraiment ? Le frère d’Ethan, également sous contrat avec le Paris Saint-Germain, évoque les bienfaits de son éducation : « On a été élevés dans le partage. C’est quelque chose qui se retrouve, que j’ai mis dans mon bagage et que j’ai fait voyager à travers le monde. J’aime partager avec les gens que j’aime, avec les gens que je peux aider. » Le champion du monde 2018 semble donc n’avoir aucun défaut.

Même si la vraie information de cette vidéo est de savoir qu’il ne fait plus la vaisselle !