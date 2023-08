Sochaux confirme que le projet de Romain Peugeot « n'est plus envisageable »

L’ultime coup de poignard.

Romain Peugeot s’était démené depuis plusieurs semaines afin de sauver Sochaux de la rétrogradation, voire pire, et il semblait être le seul en mesure d’y arriver. Ce jeudi, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le dernier recours déposé par les Lionceaux, contestant la décision précédente de la DNCG. C’est donc bel et bien Annecy qui a commencé la saison 2023-2024 de Ligue 2 ce samedi. Peugeot avait expliqué au journal L’Équipe qu’il n’était ainsi plus « en capacité de prendre des décisions pour le club », étant donné que son offre de reprise n’était valable qu’en cas de maintien du FCSM en deuxième division.

Le club a officialisé la nouvelle en publiant un communiqué. « Le FC Sochaux-Montbéliard a pris connaissance de la décision du Tribunal administratif de Paris en date du 3 août 2023 et de son refus d’examiner sa requête au motif que l’urgence n’est pas démontrée, alors que le championnat de Ligue 2 BKT débute ce samedi. Cela fait suite à l’avis du CNOSF qui a refusé la demande de conciliation avec la Fédération Française de Football. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le projet du groupe d’investisseurs fédéré par M. Romain Peugeot, qui n’était viable qu’en cas d’engagement de l’équipe première sochalienne en Ligue 2 BKT, n’est plus envisageable. Le FCSM communiquera ultérieurement sur les échéances à venir », peut-on y lire.

Le pire est malheureusement envisageable.

