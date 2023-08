Romain Peugeot : « Je ne suis plus en capacité de prendre des décisions pour le club »

Même l’Élysée n’y peut rien.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Romain Peugeot a justifié son choix d’abandonner le projet de reprise du FC Sochaux-Montbéliard, qui fait craindre le dépôt de bilan après la relégation administrative déjà entérinée par le tribunal administratif de Paris. « J’ai la sensation d’avoir fait le maximum pour sauver le club… Mais à partir du moment où le tribunal administratif a rendu sa décision, l’accord de vente que j’avais signé avec Nenking pour 1 euro est devenu caduc, explique l’arrière-petit-fils du fondateur du club doubiste. D’un point de vue juridique, je ne suis donc plus en capacité de prendre des décisions pour le club. Aujourd’hui, le FCSM présente une masse salariale digne d’un club de L1, avec 130 fiches de paie. Un club de National doit présenter 50 fiches de paies maximum. Donc, il faudrait effectuer un plan social qui coûterait environ 1,35 million d’euros. Je ne me vois pas solliciter des investisseurs et des collectivités pour financer un tel plan. »

Et comme un fax arrivé après le gong le dernier jour du mercato, les virements entrants qui auraient pu maintenir le club en Ligue 2 sont arrivés… trop tard.

