Simeone et Griezmann à l’Atlético pour la vie ?

Attention aux conclusions hâtives monsieur le président.

Dans une interview accordée à El Partidazo de COPE, Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid s’est exprimé sur le début de saison de son club ainsi que sur les idoles de l’effectif actuel, que sont Diego Simeone et Antoine Griezmann, soit l’entraîneur le plus capé et le futur, dans quatre buts, meilleur buteur de l’histoire du club. Emballé par les premiers matchs de la saison, quatrièmes à six points de Gérone, et par l’efficacité des siens, le président colchonero n’y va pas de main morte, au moment de fixer les ambitions du club cette année : « L’Atlético est le favori numéro un pour gagner la Liga, je pense que tous les joueurs pensent comme moi. »

Récemment, c’est Simeone qui a prolongé jusqu’en 2027, avec un salaire revu à la hausse, qui le place dans le gotha des entraîneurs en termes de salaire. Une promotion pécuniaire que Cerezo ne cherche pas à expliquer par quatre chemins, « Le « Cholo » touche ce qu’il touche parce qu’il l’a gagné ». Pas toujours en odeur de sainteté depuis son retour du Barça, Antoine Griezmann, de son côté, s’épanouit plus que jamais depuis la rentrée, après un exercice précédent réussi dans l’ombre. Avec 12 buts en 16 rencontres, il est plus buteur que jamais et son nom s’inscrira bientôt tout en haut de la liste des meilleurs scoreur du club madrilène, devant l’immense Luis Aragones. Des résultats, pour l’un, et des performances, pour l’autre, qui amènent leur président à se lâcher quant à leurs situations contractuelles. « Monsieur Simeone sera là autant qu’il le souhaite et c’est exactement pareil pour Griezmann. »

Ca c’est dit, et ça ne tombera certainement pas dans l’oreille d’un sourd, encore moins de Griezmann qui a publiquement évoqué son envie de prolonger le week-end dernier.

