La Juventus et Kolo Muani repartent de l'avant

Juventus 2-0 Monza

Buts : Gonzalez (11e), Kolo Muani (33e)

Igor Tudor, cherche pas t’as tort.

Sous pression après sa défaite à Parme, la Juventus a réagi à l’occasion de la réception de Monza (2-0). Les Bianconeri ont fait le job en première période grâce à Nico Gonzalez (1-0, 11e) et Randal Kolo Muani (2-0, 33e), qui n’avait plus marqué depuis le 7 février. La Juve a évolué plus de 45 minutes en infériorité numérique à cause d’un coup de coude de Kenan Yildiz sur Alessandro Bianco (45e+3), mais sans remettre sa victoire en cause. Les Turinois reprennent la quatrième place de la Serie A, mais sous pression. Le club en saura plus sur son avenir lors des deux prochaines journées puisqu’il défiera Bologne (5e) et la Lazio (8e), qui comptent respectivement deux et trois points de retard.

La Vieille Dame ne court pas, mais elle avance.

